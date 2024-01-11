娛樂

薛家燕接受洋人做女婿

薛家燕（左二）與陳懿德等現身活動，大談新年運程。 薛家燕（左二）與陳懿德等現身活動，大談新年運程。
薛家燕（左二）與陳懿德等現身活動，大談新年運程。
藝人陳懿德、薛家燕、堪輿學家麥玲玲和李丞責昨日出席活動，薛家燕很關心女兒的桃花運，麥玲玲即場為其女兒看命盤，表示接下來將會有遠處桃花，問到薛家燕介不介意洋人女婿？她笑說：「冇所謂，因為我識講英文。」
另外，李丞責指在娛樂圈從事舞台、唱歌、表演事業的藝人要小心，舞台上容易有危險。
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