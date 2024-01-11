即場招親 運動型更佳 彭于晏恨脫單 無條件擇偶

藝人林家棟、劉雅瑟、任達華和朱鑑然等前晚現身電影《潛行》慈善首映禮，同片的彭于晏（Eddie）專程來港參與，吸引大批粉絲和途人逼爆兩層商場，場面墟冚，Eddie變身萬人迷，台上不停被女嘉賓圍着集郵。電影在內地上映票房報捷，突破3億元人民幣佳績，內地謝票場亦跑足11場，家棟稱已換定鞋準備在港謝票。Eddie被主持追問何時「脫單」，他戲言：「目標是今年脫單，有目標就一定成功，型一點講都是專注工作，隨意吧！」他沒有定下擇偶條件，相信緣分，並開玩笑：「我這個年紀不要有太多選擇，談得來最重要，這行好難結識異性，除非離開這行才可認識女生。」但坦言較喜歡運動型，說得興起時更即場面向鏡頭主動招親：「歡迎大家。」積極態度令人發笑。而家棟表示真的曾考慮唱電影主題曲，Eddie則笑言出過專輯後就沒機會再唱歌，目前還是努力做好演員。