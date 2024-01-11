即場招親 運動型更佳 彭于晏恨脫單 無條件擇偶
台灣男神彭于晏被封圈中筍盤，前晚他在港出席活動時公開表示目標是今年內脫單，不設擇偶條件，積極為自己招親！
藝人林家棟、劉雅瑟、任達華和朱鑑然等前晚現身電影《潛行》慈善首映禮，同片的彭于晏（Eddie）專程來港參與，吸引大批粉絲和途人逼爆兩層商場，場面墟冚，Eddie變身萬人迷，台上不停被女嘉賓圍着集郵。電影在內地上映票房報捷，突破3億元人民幣佳績，內地謝票場亦跑足11場，家棟稱已換定鞋準備在港謝票。Eddie被主持追問何時「脫單」，他戲言：「目標是今年脫單，有目標就一定成功，型一點講都是專注工作，隨意吧！」他沒有定下擇偶條件，相信緣分，並開玩笑：「我這個年紀不要有太多選擇，談得來最重要，這行好難結識異性，除非離開這行才可認識女生。」但坦言較喜歡運動型，說得興起時更即場面向鏡頭主動招親：「歡迎大家。」積極態度令人發笑。而家棟表示真的曾考慮唱電影主題曲，Eddie則笑言出過專輯後就沒機會再唱歌，目前還是努力做好演員。
劉雅瑟朱鑑然孖住慶生
大會特別向同是本月壽星的劉雅瑟和朱鑑然送花，現場大合唱生日歌，兩人同齡，生日亦只差數天。朱鑑然表示生日當天會行街、食飯、買衣服平淡度過，本月13日生日的劉雅瑟則表示已約友人到泉州遊玩，自覺生日一定要放假，笑言當天要開工會不太開心，至於生日願望是平安、開心。問到可想找男友？她即笑指很難找到一位像朱鑑然般優秀的對象。現場有來自越南的粉絲向劉雅瑟送花，並買下銅鑼灣的電子屏幕廣告為偶像慶生。
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