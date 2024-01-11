娛圈單打：走出雪櫃吐烏氣 立誓唔再亂溝仔

走出雪櫃，真係零舍不同！一度被傳遭大台雪藏的馮盈盈，最近拍住丁子朗重出生天，劇集《妳不是她》備受談論，雖然網民彈佢演技未夠班，但盈盈不怒反笑，自嘲咁先顯得前檔重頭劇《新聞女王》更加出色！高EQ為她贏來好評，曝光率隨之急升！

最近她更拍心口保證，未來兩年係事業搏殺期，唔會分心拍拖，同時要兼顧學業。嘩，盈盈咁靚女，唔拍拖咪好可惜？她坦言已屆適婚年齡，自從跟前男友甩拖後，都有同其他男仔發展，可惜對方無法體諒其工作，無疾而終。

家陣難得獲大台放生，走出雪櫃，盈盈自然要加倍努力，追回失去的時間，務求在大鬧花旦荒之際，殺出重圍！都啱嘅，與其花盡心思釣金龜卻求之不得，倒不如靠自己，始終事業由自己掌握先至最實際！

盈盈貴為美貌與智慧並重的港姐，當然好識打算。之前傳出被雪，她即重返校園增值自己，修讀營養學相關碩士課程，仲考埋特許金融分析師CFA Level 1考試，全面為將來鋪路。一旦娛樂圈撈唔掂，一樣大把出路，成為專業人士，又係另一個世界，誠醒目女是也！

講真，盈盈算係近年港姐冠軍之中，較「高汁」的一個，皮膚白滑，口齒伶俐。甫當選即備受力捧，可惜年少氣盛，尤以「船P事件」最令人側目，自此被貼上拜金標籤。同時有傳她為了同富二代拍拖，唔積極工作，以致被飛出新劇，負面新聞浪接浪。難得盈盈大個女終於識諗，斬手指發誓唔再掛住溝仔，正值大台用人之際，未來肯定大把前途！