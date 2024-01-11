中娛星動：拍戲憂Hebe拖累 傳Ella老公耍陰招 挑撥S.H.E姊妹情

台灣女團S.H.E成員任家萱（Selina）、田馥甄（Hebe）和陳嘉樺（Ella）情同姊妹，惟近日傳出Ella丈夫賴斯翔不滿Hebe與老婆演出同一部電影，擔心作品進軍內地市場會受阻而從中挑撥，令姊妹情受到考驗。

Selina、Hebe、Ella多年來感情要好，惟近日出了狀況，有台灣消息指近期有電影邀Ella及Hebe一同演出，深信兩人的關係能在片中自然演繹姊妹情誼，加上雙方的知名度，勢必引起話題。不過，據指Ella丈夫賴斯翔曾向劇組婉轉表示，若要Ella演男人婆角色沒問題，但搵Hebe做「女一」則有所顧慮，擔心曾鬧出「意粉風波」的Hebe會影響作品進軍內地市場，疑似在背後挑撥離間。

阻住老婆發圍？ 對此傳言，Ella經理人公司「勁樺娛樂」回應：「子虛烏有，也從未有過這樣的邀約。」S.H.E跟前東家華研唱片約滿後，3人各自成立個人工作室，其中Ella成立的「勁樺娛樂有限公司」負責人正是其丈夫，親自負責Ella演藝工作。有網民翻查資料，指賴斯翔多年前就爆出諸多令人反感的行徑，在行內樹敵不少，包括激嬲合作多年的執行經紀及助理，導致對方憤而離職；Ella曾有同事原想藉人脈將她推往電影界發展，但賴斯翔以「老婆是Ella，要不要演出由他們決定」為由拒絕試鏡，斷送Ella的演藝路等。

其實多年來3女關係微妙，Selina前夫張承中曾因公司只考慮Hebe和Ella的服飾代言，以Selina身體狀況為由暫時不作安排，對此感到不滿，甚至抱怨Hebe的歌曲《你》擅自以Selina為主角，覺得她消費好姊妹，之後Hebe曾在社交網表示：「你不是男人，甚至不是人。」Ella亦留言：「連我牙縫的渣都不如！」