獨家消息：臨急「執二攤」趕宣傳 王浩信離巢「降呢」 新劇硬食炮灰檔

視帝王浩信與姚子羚主演的無綫劇《狀王之王》煞科一年多，一直未聞播映期，昨日有指將於1月底取代原本的外購劇推出。雖然2人瞓身演出，浩信首度為劇集剃頭，又被子羚兜巴星，可惜食正被視為「炮灰檔」的農曆新年，加上宣傳倉卒，收視定必受影響！

《狀王之王》早於2022年11月中拍畢，但一直未獲安排播出，連主角王浩信亦已約滿離巢，昨日終傳來好消息！有指該劇將取代由台灣演員王柏傑、傅孟柏及前華姐冠軍余思霆主演的台劇《美食無間》，緊接《旁觀者》於1月29日播出，由於賀歲檔有不少觀眾外遊，被行內人視為「炮灰檔」，《狀》劇突然攝位「空降」，加上距離播出不足20日，宣傳會相當倉卒，無疑對收視有一定影響。

對於新劇輸在起跑線，《狀》劇監製兼演員林子聰（肥仔聰）說：「我都係啱啱收到消息會播，冇乜辦法，但過去一整年喜劇類型嘅電視劇同電影都唔多，套劇亦好適合過年睇，開開心心，觀眾可能因為咁而開多啲電視，又或者今年唔多人出埠呢！（宣傳倉卒？）我同浩信分別喺內地開緊工，應該難啲，暫時未知情況。」

監製林子聰中暑 其實該劇開拍時已遇上不少阻滯，如疫情期間的運輸、借場問題等，一眾演員包括王浩信、姚子羚、陳楨怡及王子涵等於橫店完成隔離後，足足等了兩個星期才能開工，但肥仔聰覺得反而有助拍攝：「因為有多啲時間圍讀，同埋籌備嗰陣熱到40幾度，我企喺度都中暑，仲要拍嘅時候大家都着古裝。不過等咗兩星期，氣溫回落番廿幾度，大家可以舒舒服服咁拍，亦因為等一等，原本嚟唔到嘅趙永洪同金剛都變咗啱檔期，可以過嚟拍。」

飾演宋世傑的王浩信非常喜歡角色，亦與姚子羚、肥仔聰等合作愉快，他曾在社交網寫道：「沒想到這輩子有幸遇到宋世傑這個角色，和這夥人在一起的時候，就像躺在大草原總能想出個甚麼美好旋律，大概這叫對的人吧！還有這兩個月分泌的多巴胺、內啡肽、腎上腺素等都特別多，感覺時間老是不夠用。」

首剃頭兼捱摑 肥仔聰大讚首次為古裝劇剃頭的王浩信非常有型：「初初浩信有猶豫，擔心頭形唔靚，但都二話不說剃咗。劇入面佢同子羚嘅感情幾複雜，有咀戲亦有掌摑戲，因為佢哋本身都熟，好有默契，所以拍攝好順利，但掌摑戲就有啲難度，因為4部攝影機由室內排到室外，佢哋要直落咁演，尤其子羚摑完之後，仲要聲嘶力竭咁喊住跑出室外，都幾考功力，佢哋好犀利，好快就完成，做得非常之好！」