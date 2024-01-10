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Stassie火辣蛇妖施魔法
26歲美國女模Stassie Karanikolaou不時在社交網分享性感照，吸引逾千萬網民追隨。早前她上載身穿綠色比堅尼、頭戴蛇形頭飾、手腳纏着道具蛇的照片，引用希臘神話中的蛇髮女妖美杜莎典故，寫道：「我會將男人變成石頭。」神話中與美杜莎對望的人，都會被魔法變成石頭。
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