背美奈實夜蒲出事 龜梨借醉咀女不遂 發難掟手機

日本組合KAT-TUN的37歲主將龜梨和也，元旦驚爆與同齡性感女神田中美奈實拍拖3個月兼好事近。兩人看似打風打唔甩，卻有雜誌爆料指龜梨上月中背女友夜蒲，更因借醉強吻酒吧女店員不遂發惡，外界擔心美奈實隨時嫁錯賤男。

報道指，龜梨上月中與棒球手好友坂本勇人到東京港區一間高級夜店飲酒，他向來是該店熟客，但出名酒品差。當晚飲到面紅耳赤的龜梨，多次企圖借醉向女店員索吻，有男職員見狀出言阻止，但他一於少理，之後更因強吻不遂老羞成怒，大喊：「為甚麼不肯跟我接吻！」又發惡將手機擲到女方身上，嚇到對方大哭，坂本趕緊將他帶走。其實龜梨已非首次夜蒲出事，2020年，他與男星山下智久相約未成年少女飲酒，被罰停工多月。

中島健人離團獨立 龜梨前日偕女星小芝風花及同門組合Snow Man成員宮館涼太等，宣傳本月18日首播的古裝新劇《大奧》，是他與美奈實的地下情曝光後首度公開露面，但未有談及戀情。

此外，同門另一組合Sexy Zone成員中島健人，宣布趁踏入30歲於3月底離隊，但仍會留在前尊尼事務所「SMILE-UP.」繼續效力，而Sexy Zone會於4月起改名，以3人姿態繼續活動。