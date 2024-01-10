暢所欲玄：選購年花宜忌

很多家庭都會在逛年宵時選購年花及賀年布置回家擺放，然而要注意年花擺放方位及揮春內容，兩者對家宅運會造成影響。

年花之吉利方位：龍年九紫當旺財星在西南（有利財運及喜事），宜用果實或大葉類，並以泥種為佳，如五代同堂、年桔、牡丹、水仙。龍年一白桃花星在正東（有利人緣及桃花），宜用鮮花類，如蘭花、桃花或各式鮮艷花卉。龍年四綠文昌星在西北（有利讀書及工作），宜用常綠類，如富貴竹或各種象徵步步高陞的植物。

其實只要自己喜歡，大部分植物都可以擺放在家中。不過，要注意有刺的植物，例如玫瑰和仙人掌等，如放在家中的桃花位（龍年在正東），便很容易惹來「桃花劫」。另外，每年的五黃災星（龍年在正西）及二黑病星（龍年在東南）之方位也切忌擺放植物，以免催旺病氣。

貼揮春宜忌：第一，不可把紅色的揮春貼在龍年的五黃災星（正西）及二黑病星（東南）的方位，因為此舉會加強這兩顆病星的力量，尤其以五黃災星為甚。

第二，揮春的字不宜與流年的生肖相沖，否則有犯太歲之象。例如流年為龍年的話，不應貼上有「龍」字或相同諧音的揮春，如「龍馬精神」、「龍鳳呈祥」等等。

堪輿學家麥玲玲師傅