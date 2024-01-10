台灣男神彭于晏近日忙宣傳新片《潛行》，前日他以樸素打扮抵港，獲粉絲接機。從粉絲在社交網分享片段可見，彭于晏禮貌接過禮物，並答謝粉絲的支持，不過他一臉倦容，殘爆示人。有網民則關注他臉頰生暗瘡，似是欠缺休息，根據醫學來說，爆瘡是代表脾胃和肺部開始出現問題，脾胃排毒功能欠佳，一班粉絲都提醒他要保重身體。