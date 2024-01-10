來自馬來西亞的「最辣DJ」藍星蕾顏值高，更擁有32F「胸」猛身材，經常於社交網派福利。近日她到杜拜進行巡演，趁空檔換上多套火辣比堅尼到景點遊玩打卡，其飽滿上圍更是「包唔住」露半球。其中一套服飾中間開窿設計，波濤「胸」湧，令一眾網民睇到流鼻血！