未獲圈外對象體諒 無疾而終 馮盈盈寧願落「單」 設2年Dry期

怕影響方力申戀情

盈盈昨日就有關傳聞回覆本報，她澄清指自上一段公開的戀情以來，沒有再認真開展一段新關係，但坦承：「我作為一位適婚年齡女性，有正常社交、認識新朋友，都係好合理。小方（方力申）係公認嘅好男仔，但佢依家已經有位好好嘅女朋友，感情穩定，大家就無謂再講我同小方，以免影響到佢哋。另一方面，我早前已經喺森美主持嘅電台節目《公子會》講過，呢段時間我有嘗試跟圈外對象互相了解同相處過，後來發現大家性格不合，對方無法體諒我工作上嘅難處，所以就無疾而終，冇再進一步發展。」