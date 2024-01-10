未獲圈外對象體諒 無疾而終 馮盈盈寧願落「單」 設2年Dry期
前港姐冠軍馮盈盈自從與醫生男友分手後，感情生活備受關注，間中爆出花邊緋聞。昨日有指盈盈曾秘密跟藝人方力申及富二代拍拖，更為富二代而被無綫雪藏。
怕影響方力申戀情
盈盈昨日就有關傳聞回覆本報，她澄清指自上一段公開的戀情以來，沒有再認真開展一段新關係，但坦承：「我作為一位適婚年齡女性，有正常社交、認識新朋友，都係好合理。小方（方力申）係公認嘅好男仔，但佢依家已經有位好好嘅女朋友，感情穩定，大家就無謂再講我同小方，以免影響到佢哋。另一方面，我早前已經喺森美主持嘅電台節目《公子會》講過，呢段時間我有嘗試跟圈外對象互相了解同相處過，後來發現大家性格不合，對方無法體諒我工作上嘅難處，所以就無疾而終，冇再進一步發展。」
盈盈認為開展新關係之前，需要認真花時間相處及互相了解，故此一日未找到可以付託終生的對象，她也會低調處理感情事，但承諾若到了談婚論嫁階段，必定向大家公布好消息。不過，她揚言已下定決心未來兩年都不會拍拖：「我會保持單身，專心工作同讀書，即使未來兩年我遇上合適對象，都唔會開展新感情，最多做朋友。一切戀情事要等兩年後，等我先讀好我想讀嘅書、做好我想做嘅事。」
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240110-0110_00282_061/未獲圈外對象體諒-無疾而終--馮盈盈寧願落「單」--設2年Dry期
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：