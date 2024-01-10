時隔一年 驚喜撐場 梁漢文搵Eason敍舊 吹水唔願走

歌神陳奕迅（Eason）日前於世界巡唱廣州站演出，獲當年「華星三寶」之一的梁漢文（Edmond）現身捧場，逗得Eason開心不已，完騷後兩人食消夜敍舊，傾到凌晨兩點幾仍捨不得走，盡顯「吹神」本色！

Eason於本月7日晚舉行的《Fear and Dreams世界巡迴演唱會》，除了是廣州站尾場，亦是友情之夜，開騷前他為演唱會音樂總監Jerald搞驚喜慶生，相當有心思。Eason在Jerald忙於綵排時，突然捧着插上蠟燭的蛋糕出現，令壽星公又驚又喜，兩人還深情擁抱，場面感人。

而曾跟Eason和楊千嬅合稱「華星三寶」的梁漢文（Edmond）突然現身後台捧場，和Eason攬住問好，Eason對Edmond說：「多謝你嚟。」Edmond就豎起手指公說：「Good Show，Good Show。」

表演不失水準 Edmond接受訪問時表示日前在上海拍廣告，完工後即趕往廣州捧場，他說：「好彩趕得切睇佢尾場演唱會，我哋唔係好耐冇見，成日都喺香港聚吓，之前都有捧佢香港紅館演唱會尾場，今次係我第2次睇佢個騷，諗諗吓原來都隔咗成年，但佢個騷一樣咁正，我可以重新感受個騷。」

他又謂完騷後偕Eason和工作人員食消夜敍舊，他說：「吹水都吹到凌晨兩點幾先走，不過佢哋都繼續喺度傾。（有冇搵你上台做嘉賓？）冇呀，因為喺內地上台事前要審批嘅，其實都冇咩人知我嚟咗，因我坐咗喺Panel度，知佢下一站係廈門，祝佢順利啦！」