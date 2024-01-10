通宵拍劇 忙到發呆 炎明熹爭取放假 返鄉下當獎勵

人氣歌手炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）及吳業坤等，前晚到銅鑼灣出席祝捷會，慶祝TVB旗下歌手在過去的頒獎禮獲得30個獎項，而連奪3獎的Gigi則希望農曆新年期間可以回鄉探親以作獎勵。

炎明熹、姚焯菲、周吉佩和吳業坤等前晚出席「星夢娛樂 x 愛爆音樂新年晚宴暨TVB旗下流行樂壇盛事年終祝捷會」，除了一眾歌手外，高層何麗全、樂易玲亦有到場支持，更與兩代《聲夢傳奇》、《中年好聲音》、《亞洲超星團》以及TMG旗下歌手影大合照，聲勢強勁。

近日忙於拍攝音樂劇《戀上西沙》的Gigi一臉疲憊現身，她透露前一晚凌晨3時便開始拍攝工作，剛收工便趕來祝捷會，她稱：「頭先喺車上瞓咗陣，起身就呆咗啲。」之前有傳TVB和愛爆音樂兩間唱片公司各自為政，令Gigi至今仍未有機會為After Class錄團歌，Gigi直認未錄歌，一切交由公司安排，雖然跟3位隊友屬不同經理人，但不擔心影響合作。對於在樂壇頒獎禮獲得3獎，Gigi表示：「我想新年向公司請兩星期假回鄉探親，係有啲困難，希望請到一星期啦！」

吳業坤自費請睇騷 而Chantel今次回港兩個月，稍後將出席《萬千星輝頒獎典禮2023》和推出新歌，Chantel指新歌主題講初心。剛去完主題樂園的Chantel，直言仍未完成功課，她笑說：「大家唔好學我。」至於被喻為TMG一哥的吳業坤開騷在即，他指會請在場所有人睇騷，更會花費5位數買票給朋友欣賞，至於太太則會安排愛心飯盒給他，認真恩愛。