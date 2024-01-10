中娛星動：張佳寧新片「暴雪」逆襲 易烊千璽失票房冠軍

今年內地元旦票房創新高，當中低成本電影《一閃一閃亮星星》票房登頂，憑「飄雪」揮低「謀女郎」劉浩存與人氣男星易烊千璽主演的《送你一朵小紅花》，成為內地影史元旦檔冠軍！

根據國家電影局統計，由2023年12月30日至2024年1月1日，電影總票房為15.33億元人民幣（約16.7億港元），打破內地影史同檔期紀錄，當中由《流浪地球》男主角屈楚蕭及《如懿傳》女星張佳寧孭飛的低成本電影《一閃一閃亮星星》更成為票房奇葩，3日狂收6.07億元人民幣（約6.6億港元），佔總票房近4成！

改編網劇儲Fans 《一》片除擊敗多部同期上映的大卡士製作外，還創下多項紀錄，包括取代劉浩存與易烊千璽主演的《送你一朵小紅花》（2021年元旦檔3日票房約5.7億港元），成為內地影史元旦檔票房冠軍，大出眾人意料之外。

有指《一》片能在多部大片中突圍而出，要歸功兩大因素，一是該片改編自同名網劇，劇集於2022年播出時大受歡迎，更榮登網上平台史上熱度最高的分帳劇，播出期間已宣布啟動電影版，故擁有大批基礎Fans；第二是奇招營銷，劇中經典對白「張萬森，下雪了！」感動無數觀眾，電影遂安排全國1,314間戲院於12月30日的13:14場為「下雪場」，在戲院內營造飄雪效果，結果一票難求，單是預售票房已達3.66億元人民幣（約4億港元），更是內地影史愛情電影首日預售票房冠軍。

不過，「飄雪」噱頭亦鬧出不少笑話，由於戲院要自發購買造雪機，但設備參差不一，飄雪效果大相逕庭。有戲院由職員以人手噴雪，有的則驚變「暴雪」甚至「雪崩」，令觀眾相當狼狽，「下雪場尷尬」更因而登上熱搜！