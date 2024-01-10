娛圈單打：女神梗係高一等 未夠紅呀頂硬上

隨着內地影視娛樂起飛，出產不少頂流男神女神，當中就包括甜寵女神趙露思。現年只有25歲，正值花樣年華，她前年憑《且試天下》、《星漢燦爛‧月升滄海》正式走紅。最近拍攝新劇，跟內地男星劉宇寧合作，不料爆出劇組「厚露思、薄宇寧」大細超傳聞，搞到男方粉絲打爛醋埕！

事緣露思早前生日，獲劇組悉心安排慶生，又是蛋糕，又在官網發文祝賀，冧到女神好開心。點知事隔不久，輪到劉宇寧生日，卻未獲劇組同等對待，連生日蛋糕都係粉絲送上，官網隻字不提，搞到粉絲氣炸，使唔使咁大細超呀！

其實好小事啫。你話若然事件發生於兩位女演員身上，咁就大件事，事關女人比較敏感，排場比對方少，另一方肯定不高興。之但係，今次事件發生於一男一女身上，男士通常較有風度，對於呢類排場亦唔會高度敏感，對女主角大方啲，亦係紳士表現。劉宇寧都冇就大細超事件出聲，粉絲亦唔使咁大反應。

再講吖，論走紅程度，趙露思的確高男方幾班。娛樂圈不嬲跟紅頂白，鬼叫你未夠紅呀，頂硬上！只要有朝一日真正躋身頂流之列，到時大把人爭住同你慶生！所以話啫，睇開啲啦，繼續努力！

講番趙露思，都可謂人紅是非多，不時被指耍大牌，例如曾被拍到，她吐出香口膠放在助理手上，甚至要助理幫忙除襪，十足十公主咁款，惹來議論紛紛！不過亦有人替她緩頰，指她對待幕後人員有禮，對自己的劇集替身更會噓寒問暖。咁講啦，25歲女仍然年輕，有時難免飄飄然，最緊要適可而止！