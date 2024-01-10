機場開工如入「超英基地」 馬國明新婚旺掘金 有老婆冚被冇凍親

視帝馬國明婚後愈來愈旺，他透露之後會到內地登台搵真銀，婚姻生活美滿，甜爆表示現在有人冚被不怕着涼；同場的郭柏妍自爆拍劇曾一度中暑，幸拍檔徐榮及時扶她，否則或會跌傷。

藝人馬國明、蔡思貝、朱敏瀚、郭柏妍、劉穎鏇等昨日現身機場宣傳下周一首播的無綫新劇《飛常日誌》，歌手周吉佩即場獻唱主題曲《飛常日記》，並自爆於機場最浪漫的回憶就是向老婆求婚。至於新婚的馬國明，劇中跟蔡思貝扮演前夫妻，飾演中央控制中心值班經理的他，表示拍攝時第一次進入中央控制室感覺壯觀：「好似入咗超級英雄基地，入到去覺得自己好有型。」提到林夏薇在內地拍劇集《黑色月光》時抱恙，返港休養，他希望對方盡快康復，提到近日多人病倒，問到馬國明現有老婆湯洛雯冚被便不怕着涼？他即甜笑說：「互冚被啦！都開心嘅。（有人煮飯變幸福肥？）邊有咁快肥，遲啲返內地登台，唔可以變肥。」而蔡思貝最深刻是在機場行職員通道，又指近日客串電影，難忘一場被拋落樓的戲。

一身機師Look現身的朱敏瀚，他透露在模擬機艙即學即做，獲導師讚有潛質可做機師，笑言對機師人工最感興趣：「第時演藝撈唔掂先考慮，但希望唔會撈唔掂演員。」

郭柏妍中暑醒番繼續拍 郭柏妍則表示想做機師，即遭朱敏瀚取笑揸車都未搞掂，她又自爆拍劇期間中暑險跌低，幸同場拍攝的徐榮眼明手快扶着她，否則會臉落地：「當時失去知覺，隻手僵硬，工作人員畀（正氣水）我飲，雖然過咗期都得，飲完醒番繼續拍，好深刻但唔辛苦。」另外，朱敏瀚指拍劇時有機會跟空姐溝通，並笑說：「有日同洪永城一齊，有空姐過嚟傾偈，唔知因為佢定因為我。」