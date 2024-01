「宇宙巨肺」鄧紫棋(G.E.M.)的《G.E.M. I AM GLORIA 世界巡迴演唱會》,昨日在深圳站進行尾場演出,繼續獲好友王君馨(Grace)捧場。Grace除了在台下瘋狂拍片外,今次更走入後台,與G.E.M.合照,她分享照片並發文:「你嘅聲音、你嘅歌詞、你嘅旋律、你嘅經歷、你嘅盼望,所有所有都提醒緊我,要好好去感受、好好去分享、好好去愛。I love you Gloria!So proud of you sis!(我愛你!姊妹,為你感到驕傲!)」G.E.M.亦感激她特意前來捧場。