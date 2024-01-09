本周末襲港見粉絲 無懼事務所光景不再 Yoon A捱義氣再續約

韓團少女時代（少時）最吸金成員Yoon A，雖然共事了17年的SM事務所近年發展走下坡，但她宣布第3度續約。她近日在首爾舉行見面會，獲隊友Yuri及孝淵驚喜送上蛋糕慶祝出道6,000日。

韓國SM事務所去年初爆出前事務所老闆李秀滿涉嫌貪污，以及股東內訌，導致公司內部管理混亂，除了職員大逃亡外，亦陸續有藝人離巢。少時成員Sunny、男團Super Junior成員銀赫、東海和圭賢，以及EXO成員伯賢與D.O.等去年先後宣布不續約SM事務所。曾是當地3大娛樂公司之一的SM，現時發展早已不大如前，但被視為少時吸金力最強的主將Yoon A依然不離不棄，日前宣布與共事17年的SM事務所第3度續約，獲網民大讚有義氣！

現年33歲的Yoon A於2007年以女團少時成員身份展開活動不久，就開始進軍影視圈，近年主演的《律戰江湖》及《歡迎來到王之國》等劇均收視爆燈，演技早獲肯定，外界本以為她會為了專注影視發展而另謀出路，飲水思源的她卻決定與SM攜手向前。此外，她剛於首爾舉行了兩場粉絲見面會，除了獻唱Solo歌曲，亦有表演師弟妹如SHINee、NCT U及aespa的Hit歌。見面會上，擔任嘉賓的少時隊友Yuri與孝淵還驚喜送上蛋糕，慶祝出道6,000日。而Yoon A將於本周末移師香港展開海外首場見面會。

另一邊廂，少時成員秀英最近演出舞台劇《Wife》期間，有粉絲在公演時非法拍照及盜錄影片，影響其他觀眾，主辦單位將加派職員在現場管制。

EXO 4月搞見面會 另外，SM事務所昨日發聲明談及EXO今後的活動發展，雖然部分成員不續約，但組合活動方面仍繼續交由SM負責，並預告組合將於今年4月舉行粉絲見面會。成員伯賢、Chen與Xiumin已跟SM事務所達成協議，3人組成的小分隊EXO-CBX以及個人活動，將由伯賢開設的新公司INB 100負責。