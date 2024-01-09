娛樂

是日通勝

農曆十一月廿八
癸卯年 乙丑月 壬申日
宜：祈福、交易、安葬
忌：安床、開渠、立約
幸運方向：坐南向北
幸運數字：46、15、04
幸運顏色：金黃色
吉時：
上午5時至7時
上午7時至9時
上午9時至11時
凶時：
下午1時至3時
下午3時至5時
下午5時至7時
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