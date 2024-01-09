「#MeToo」風波毀事業 黃子佼驚傳死訊 炎亞綸賣豪宅套現

台灣「#MeToo」風波去年搞到滿城風雨，男星炎亞綸與著名主持黃子佼雙雙成為風波主角，當中炎亞綸的演藝事業完全停擺，至今仍官司纏身。工作全無且被限制出境的他，近日傳為減低經濟壓力，已搬離內湖豪宅，移居新北市重新出發；同時有指他原來早已變賣位於天母的豪宅單位，獲利約620萬元新台幣（156萬港元）。與此同時，他積極發展的副業銷情理想，營業額一個月破百萬元新台幣，有指他更接觸網上影片拍攝團隊，計劃培育網紅，開源兼節流，似乎謀定後路覓生天。

至於黃子佼被爆涉性騷擾後一度自殘送院，神隱多時的他昨日驚傳輕生消息，有網民寫道：「永別了黃子佼，緊急送醫今早傳出噩耗，孟耿如已證實無法挽回，走前血液測出這成分，台灣娛樂圈變天。」

澄清身心狀態穩定 對此，黃子佼公司澄清：「黃子佼身心狀態非常穩定，其餘皆為謠傳。半年多來他持續反省，低調沉潛停工，也為家人朋友努力照顧更新自己。」

而在剛過去的元旦日，黃子佼太太孟耿如曾上載一家與友人的合照，寫道：「好的壞的都會過，未來總是會到來，沒甚麼特別想說的，我還是很滿足、知足……」