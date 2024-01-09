娛樂

林夏薇不敵病魔急回港

林夏薇分享躺在病床上的照片，令粉絲相當擔心。 林夏薇分享躺在病床上的照片，令粉絲相當擔心。
林夏薇分享躺在病床上的照片，令粉絲相當擔心。
視后林夏薇最近於深圳與楊茜堯、王浩信等人合作拍攝無綫新劇《黑色月光》，惟昨日她突然在社交網發文，透露因病回港，她更晒出躺在病床上、鼻插氧氣管的照片，情況令人擔心，她表示：「病了，還是家好。人在病時，情緒都好脆弱。」
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