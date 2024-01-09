獨家訪問：馬國開唱全場爆滿 陳山聰譚俊彥 憶至親灑男兒淚

「好男人」陳山聰率領兄弟譚俊彥（Shaun）及袁偉豪在馬來西亞開演唱會，全場爆滿，氣氛熱烈。山聰及Shaun唱歌時憶起至親，一度感觸落淚。他們完騷後齊齊跑步兼歎地道美食，直言想長做長有！

視帝陳山聰、譚俊彥及袁偉豪（Ben）在馬來西亞舉行《好男人馬來西亞演唱會2024》，坐滿3,000名觀眾，氣氛極佳，山聰受訪時表示：「個演唱會好成功呀！我哋唔係專業歌手，估唔到反應都咁好，馬來西亞觀眾都係鍾意睇我哋嘅劇，所以嚟支持，尋晚個騷我畀80分！第一次3兄弟、3個爸爸一齊做演唱會幾有意義，我哋識於微時，尤其我同阿Ben細細個10幾歲就識，大家一步一步捱上嚟，希望以呢個形式喺第二啲地方再做，長做長有！」山聰獲哥哥及嫂子專程飛往當地捧場，他獻唱講父子情的《單車》時，因想起父親而強忍眼淚，他坦言：「綵排時3次我都忍唔住喊，跟住唱現場我都可以忍住，但台下嘅哥哥反而喊咗，台上又播住我同哥哥、Daddy同囝囝Jaco細個時嘅相，好感觸。」

袁偉豪抽空歎米線 Shaun演繹《浪子心聲》時螢幕播放成長片段，既有畢業照，又有與父母、太太及其他家人的合照，Shaun見到當中一張小時候與婆婆玩樂的照片時不禁哽咽。他受訪時直言每次看到婆婆的照片都很感觸，因為對方離世前，他的事業仍在浮沉中，如今事業順境，可惜對方已看不到。而Ben受訪時表示：「我哋3個好開心，做騷之外，朝早去跑步，跟住又去食魚頭米線，尋日我同Shaun再做多一個活動，今次演唱會喺台上可以玩到自己嘅歌好開心！」