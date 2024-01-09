捲桃色風波後再襲港 羅志祥上演「脫衣騷」 示範特異功能

台灣舞王羅志祥（小豬）相隔8年再度來港舉行演唱會，前晚在亞博演出世界巡迴演唱會香港站。雖然早年飽受桃色新聞影響，但他再來香港站台依然深受歡迎，令粉絲陷入瘋狂狀態！期間他大騷麒麟臂及90度鞠躬致謝，可謂誠意十足。

小豬前晚甫開場即配合爆破效果登場，一口氣唱出《修羅》及《No Joke》等4首快歌，台下反應熱烈。為冧粉絲，他操半鹹不淡的廣東話打招呼：「嚟香港我最鍾意講廣東話，你哋笑乜嘢？我啲廣東話不知幾好……大家食飽未？」他更索性在台上更衣，不經意露出麒麟臂，又多次向台下90度鞠躬，並感慨提到：「入行第一個獎便是《新城國語力》頒發給我的，當時香港有很多頒獎禮。目前出道第29年，年期應該比不少觀眾的年紀還要大，對吧？小時候很喜歡看《翡翠歌星賀台慶》，有郭富城呀，後來誤打誤撞就入了這一行，經歷了香港樂壇最豐盛的年代。因為有你們，我現在還可以繼續唱歌，多謝大家。」全場尖叫聲此起彼落。

落台繞場一周 小豬又搞笑在台上表演「魔術」，叫一位粉絲猜他心中在想甚麼，對方答：「不知道。」小豬即推出寫了字的白板說：「太可怕，我寫了『不知道』，大家不要告訴別人我有特異功能，我很低調耶！」唱《愛不單行》時，他因未能忍笑而唱到破音，即以笑遮醜又扮跌低。及後他又舉行「全場大抽獎」，向中獎歌迷送上演唱會周邊產品，有幸運兒更獲安排入後台與他合照。小豬為了將氣氛推至高峰，在保安陪同下落台繞場一周，隨意停步與數位粉絲聊天及合照，場面一度混亂，而他完場前向歌迷承諾：「我們下次回紅館，再在香港見。」