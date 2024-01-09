娛樂

隋棠 化身黑玫瑰施誘

出道逾20年的隋棠，身材依然零贅肉。 出道逾20年的隋棠，身材依然零贅肉。
出道逾20年的隋棠，身材依然零贅肉。
台灣藝人隋棠婚後作品產量大減，但不時透過社交網分享生活點滴。日前她分享一輯性感靚相，相中她將一頭秀髮綁成辮子，連身裙上半部拼接喱士布料，整體猶如神秘誘人的黑玫瑰，加上精緻五官，彷彿維納斯女神，靚到令人嘩嘩聲之餘，逆齡美肌亦引來不少粉絲留言激讚：「超級美，超氣質」、「不老女神！」
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