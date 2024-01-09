掂玉手搞曖昧 炎明熹等仔追 搵屋企人把關

炎明熹在無綫音樂劇與李爾晨有曖昧關係，現實中她直言準備好拍拖，但在學校暫時沒有追求者，正等待天賜良緣。問到擇偶要求，她表示：「最緊要性格好！」

炎明熹（Gigi）、李爾晨、麥玲玲、海俊傑和張美妮等，昨日在馬鞍山拍攝無綫音樂劇《戀上西沙》。Gigi透露要拍攝5日，繼《青春本我》後再拍音樂劇相當緊張，希望多吸取經驗有更好的演出。劇中她與李爾晨有一段浪漫曖昧關係，她說：「因為未試過，都有啲緊張，會掂吓手仔，但就梗係冇錫錫啦！因為每個人嘅戀愛都唔一樣。」講到心目中的戀愛，她認為平淡日子也可以很開心，不一定要製造驚喜，只要感受到對方的愛意就足夠。

已是大學生的Gigi自言在校內沒有人追求，正等待天賜良緣，問到可有合眼緣的男同學？她笑說：「暫時Focus喺學業上，可能見其他同學嘅機會唔多，因為分組上都係嗰班同學，同埋呢科都係女仔多。」問到已經18歲的她是否準備好拍拖？她直言：「隨遇而安，一直等緊呢個機會，睇吓有冇天跌落嚟嘅一個人，要命中注定嘅！」

着重性格唔睇樣 Gigi直言即使有心儀對象也不會主動出擊，要看看有沒有人主動追求，又自言不會被戀愛沖昏頭腦：「我覺得要觀察一個人耐啲，先可以進行一段關係，時間可以證明一切，唔好一時頭腦熱就拍拖，最好畀埋屋企人過目先。」至於擇偶有甚麼條件？她說：「咩類型男仔都可以，最緊要性格好，可能會係性格魅力吸引到我，自己一定唔係睇樣先。」她還自爆不會要求對方懂得唱歌，雖然覺得男仔彈結他唱歌很浪漫，但還是待上天安排。