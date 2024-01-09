獨家消息：孖陳庭欣林鈺洧遊日遇險 譚嘉儀車輛卡雪地 剷一粒鐘受傷

譚嘉儀、陳庭欣與林鈺洧一行多人到日本二世古滑雪，玩得勁開心之際，車輛於凌晨時分被厚雪卡住，她們剷雪一小時兼用熱水融雪，嘉儀因此淥傷手，狼狽又痛楚。

藝人譚嘉儀、陳庭欣（Toby）與林鈺洧身在日本北海道享受滑雪之旅，前晚卻遇上意外！話說滑完雪後，譚嘉儀負責駕車返Villa，由於連日下大雪，車輛陷入雪堆不能前進，只好齊齊剷雪，足足剷了一個多小時才解困，嘉儀更不慎受傷，相當陰功！

淋熱水融雪 嘉儀昨日受訪時說：「啲雪好厚，差唔多過膝頭哥，架車卡住咗行唔到，我哋要即時落車剷雪，跟住用盡所有方法都唔得，最終行返屋內攞熱水倒落去車轆度融雪，真係非常狼狽！我拎住煲水，又拎雪剷，就係咁樣淥親隻手，我即刻將手放入雪度，感覺好似喺個鑊上面倒水一樣，熱到『咋』一聲，好痛！希望唔會起水泡啦！」她解釋若不理會，翌日車輛會被雪淹沒。問為何不向滑雪場的工作人員求救？她說：「嗰陣好夜喇！凌晨時間，我哋有嘗試打畀相關部門嘅人求救，但冇人幫到我哋，佢哋都係叫我哋自己剷雪，或者等到第二朝先救到我哋。」

Toby亦攰到爆，透露剷完雪後食了半個Pizza補充體力：「攰過滑雪呀！剷咗前後一個鐘，剷到趴埋喺車底，瞓咗喺車底，勁誇張！大家都不停上網Search點樣整融啲雪。」而林鈺洧心情未受影響，大讚旅程愉快，Toby很照顧她，嘉儀則經常唱歌給她們聽，不過，原來她第一天已病倒：「病到要睇醫生，嚴重到要食抗生素，但我食住藥都連續滑咗幾日雪，因為真係太鍾意！」