娛樂

宮崎駿首奪《金球獎》最佳動畫

日本動畫《蒼鷺與少年》奪得「最佳動畫」，今次是動畫大師宮崎駿首個《金球獎》獎項，亦是首套非英語動畫獲此殊榮。監製鈴木敏夫在日本家中看直播，公布得獎一刻卻剛好離席，要由女兒告知。他於聲明指日本發生地震、撞機等意外，令人難過，希望獲獎消息可以沖喜一下。
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