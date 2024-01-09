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添麥菲落敗 Kylie咀嘴呵番

添麥菲與Kylie「蜜蜜斟」兼咀嘴，真係煙韌！ 添麥菲與Kylie「蜜蜜斟」兼咀嘴，真係煙韌！
添麥菲與Kylie「蜜蜜斟」兼咀嘴，真係煙韌！
美國上位小生添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）憑《旺卡》（Wonka）獲「歌舞/喜劇組最佳男主角」提名，雖然最終落敗，但有明星女友Kylie Jenner「呵番」，她被大會影到與男友於場內咀嘴，據知2人全程拖住手十分甜蜜。
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