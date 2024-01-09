添麥菲落敗 Kylie咀嘴呵番

美國上位小生添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）憑《旺卡》（Wonka）獲「歌舞/喜劇組最佳男主角」提名，雖然最終落敗，但有明星女友Kylie Jenner「呵番」，她被大會影到與男友於場內咀嘴，據知2人全程拖住手十分甜蜜。