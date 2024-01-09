Steven黃艾莉創亞裔先河 擸晒視帝視后

今屆《金球獎》電視組開創紀錄，加拿大韓裔男星Steven Yeun與中越混血兒女拍檔黃艾莉（Ali Wong），憑Netflix劇集《齮齕人生》（BEEF）勇奪「迷你劇/電視電影」視帝視后，今次是81年來《金球獎》首次有兩位亞裔演員同時奪男女主角獎。

曾提名過奧斯卡影帝的Steven Yeun在台上感謝太太，而Ali則感激前夫支持，令她能同時兼顧成為一個打工媽媽。除了視帝視后之外，《齮》劇亦獲「最佳迷你劇/電視電影」，韓裔創作人 Lee Sung Jin上台領獎。此外，《王冠》（The Crown）女星Elizabeth Debicki憑劇中「戴妃」一角奪「最佳女配角」。而Jeremy Allen White就憑《大熊餐廳》（The Bear）奪喜劇組視帝。

至於獲9項最多提名的HBO神劇《傳媒家族繼承人》（Succession）不負眾望，連奪4獎成電視組大贏家，其中美國男星Kieran Culkin擊敗同劇兩位男星Brian Cox與Jeremy Strong勇奪「劇情組最佳男主角」，今次是他於《金球獎》4獲提名首度奪視帝。