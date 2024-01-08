娛樂

前空姐橘和奈 殺入寫真界

日本索女橘和奈去年4月加入藝能界不久，即憑住G Cup上圍及逆天長腿，在寫真界人氣急升。身高1米70的她入行前曾任空中服務員，精通中、英、日三國語言，名副其實是才女。
下月就滿25歲的她，最近忙拍戲又擔任網上遊戲宣傳大使，踏入新一年，她希望能在工作上接受更多新挑戰。
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