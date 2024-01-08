Seventeen斷BTS「7連霸」 NewJeans揮低IVE 奪《金唱片》音源大獎

前晚移師印尼舉行的韓國音樂盛事《第38屆金唱片大獎》雲集大批當紅組合，由男神車銀優與樂壇前輩成始景擔任司儀，獎項分為音源與專輯部門。當中以IVE、LE SSERAFIM及NewJeans等女團之間的競爭最激烈，她們各自晒腿亮相紅地氈，又分別獲頒音源與專輯部門的歌手獎。出道一年半的NewJeans踢走上屆得主IVE勇奪音源部門大獎，她們所屬的ADOR事務所老闆閔熙珍亦獲頒製作人獎，NewJeans興奮致謝：「看到大家喜歡我們的歌曲，我們每次表演都心存感激，希望大家繼續享受我們的作品，今日可以跟老闆一起獲獎，感到特別幸福！」

出道9年 吐氣揚眉

天團BTS過去6屆均獲頒專輯部門大獎，而出道9年的男團Seventeen終於吐氣揚眉，憑去年大賣逾620萬張的專輯《FML》擸走「年度專輯大獎」，同時還囊括專輯與音源部門的歌手獎，加上小分隊BSS同獲音源部門歌手獎，合共捧走4獎成大贏家。早前因腳傷停工數月的隊長S.COUPS致詞說：「即將邁向第10年，我想向不感到厭倦、一起衝刺的隊友說聲謝謝。雖然很希望因傷缺席的Jeonghan今天在場，但在我心中，覺得他已跟我們在一起！」至於缺席頒獎禮的女團BLACK PINK成員Jisoo亦獲得音源部門歌手獎及人氣女歌手，而當兵中的BTS成員Jungkook同時贏得音源與專輯部門的歌手獎。