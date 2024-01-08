暢所欲玄：人生小滿勝萬全
聖誕與新年逐一過去，將迎來立春和大年初一。在此時，各媒體都會做一些年度大事回顧，我們在這一刻亦要交出今年的成績單。
由於2024年踏入九運，坊間有不同論述，有些大師高人作出預測，甚至說只有自己的一套最準最到位，如是者，別人的說法豈非不到位？
月有陰晴圓缺，是不是圓形就代表最好最圓滿，老祖宗不這樣想，也不符合中國人的智慧。花開必落，水滿則溢，月滿則虧，月亮最好是將圓未圓的時候，因一旦全圓便奔着殘月而去，人也一樣，人生最忌過於圓滿，任何事物都有度，過了這個度，就會適得其反。有些人雖有聰明技巧賺過億家財名氣，但往往有頭威沒尾陣，要唯我獨尊，事事為王，不讓三分給別人，利要佔盡，利用別人的善心去成就自己，可恥！現時大多數人都受貪念影響，想盡辦法要在多方面求勝，疑心又重，以致過河拆橋，用完即棄，這是太貪之故。
人要開運，先要打開自己的心，心改則運改，人生所求，不必太圓滿，求而不得，未必是遺憾，人生無常，要學會知足。只要做到大道至簡，能量智慧就會上升，你的好運和機遇也隨之而來。在此，祝大家身體健康、家庭幸福、心想事成。
人人做記者
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