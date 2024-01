單飛發展的組合C AllStar成員陳健安推出概念碟《Life afteR Life》,跟其首個個人演唱會《Live afteR Life》只差一個字母。日前接受訪問時,經歷了失聲及爸爸和兄長離世之痛的他,引用了哲學家的金句:「To live is to suffer,To survive is to find some meaning in the suffering.」指生命經歷不同痛楚,但有時就不記得了痛楚背後的意義,所以希望在演唱會上透過音樂與人分享。