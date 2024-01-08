娛樂

薛凱琪晒新Look 網友嗌恐怖

藝人薛凱琪的外貌近年備受質疑，日前她在社交網透露剪了頭髮外，更晒出新Look示人，可惜網友似乎唔Buy，紛紛直指她從初出道時的陽光少女，變到愈來愈似網紅，留言道：「好恐怖！」、「你以前靚好多，依家直頭認唔到你！」、「走火入魔，又多個范冰冰。」、「以前好好哋，何必要搞到大陸網紅咁呢？」
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