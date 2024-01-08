叉足電唱響2024年頭炮 千嬅南寧騷爆人潮 地鐵開OT

歌手楊千嬅前晚於南寧舉行2024年首場巡唱，吸引大批歌迷捧場，當地地鐵公司特別延長營運時間至午夜，還加密班次以作疏道人群。而千嬅於演出期間表現感性，自言經常重複演繹某些歌，但其人生就是由該些歌曲所建立，故望能繼續唱下去。

去年重啟世界巡迴演唱會的楊千嬅，7個多月來走遍美加、新加坡、馬來西亞及內地多個城市，稍後更將於澳門、澳洲及新西蘭開騷，尾站則選址香港舉行。而去年底完成新加坡站後，千嬅舉家到日本滑雪稍作休息，至前晚終叉足電在廣西南寧舉行2024年第一場騷。

適逢演出日期是周末，該區地鐵營運公司預計會有大量歌迷前往場館，故於演唱會前夕發公告，指為緩解地面交通壓力，以作配合做好活動運輸服務保障，南寧地鐵站將於演出日調整營運時間，除了根據演出時間延長營運一小時至午夜12時，開騷前高峰期及散場更會加密班次。不少歌迷獲悉有如此安排即表現興奮，紛紛表示不用為完場交通問題而煩惱，即使Encore部分也不用趕着離場。

希望繼續唱下去 闊別南寧4年重臨開騷，加上是巡唱第20場演出，千嬅也分外感性，她說：「每一場都很珍惜，可能很多都是重複在唱某些歌，但是我的人生就是這些歌幫我建立起來，所以現在這個年齡上面，我最希望是可以繼續唱下去。」更指要不斷追求和去努力，才能一步步走到自己夢想路上面，過程雖然非常不容易，但卻從不會放棄，揚言往後不管遇到甚麼，她還是要堅持自己，感謝歌迷們沿途陪伴。