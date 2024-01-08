奚夢瑤施「模」術 氣場全開

名模奚夢瑤雖然身為豪門新抱，但一直不忘本業，她近日現身內地的品牌活動，身穿低胸連身裙，大方騷事業線，名模氣場全開，性感又美艷。網民大讚她雖已為人母，但身材仍弗到漏，又指她跟平時在綜藝節目上的可愛形象反差甚大，不同造型都能輕鬆駕馭。