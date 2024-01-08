中娛星動：楊丞琳把口唔收 寸陳綺貞未夠靚？

楊丞琳近年赴內地發展賺人仔，走勢順暢，可是早前說了一句「河南人愛騙人」，被內地網友炮轟，雖然她火速在社交網站上道歉，卻難以平息外界的怒火。怎料她前日在陳綺貞上海舉辦演唱會上又再說了不大得體的說話，令場面頗尷尬。

網民歸咎冇帶腦

演唱會上，當2人合唱歌曲《魚》完畢後，陳綺貞忍不住讚楊丞琳：「我一直知道你很喜歡、也很會唱歌，我在錄音室裏才發現，你唱功一直被美貌耽誤。」被奉承的楊丞琳未知是否開心得飄飄然，隨即反過來問陳綺貞：「為甚麼你那麼好，都不會被耽誤？」這句話可被解讀為既然事業沒被耽誤，那就因為不夠美吧，讓陳綺貞瞬間尷尬非常，楊丞琳或許醒覺說了奇怪的話，即打圓場說：「你甚麼都有，大家也都認同你。」