中娛星動：楊丞琳把口唔收 寸陳綺貞未夠靚？
台灣天后楊丞琳又失言！她前日在上海擔任好友陳綺貞演唱會的嘉賓時，被指暗寸對方唔夠靚，當堂令陳綺貞語塞，網民即指楊丞琳連番失言，是「沒有帶腦袋說話」！
楊丞琳近年赴內地發展賺人仔，走勢順暢，可是早前說了一句「河南人愛騙人」，被內地網友炮轟，雖然她火速在社交網站上道歉，卻難以平息外界的怒火。怎料她前日在陳綺貞上海舉辦演唱會上又再說了不大得體的說話，令場面頗尷尬。
網民歸咎冇帶腦
演唱會上，當2人合唱歌曲《魚》完畢後，陳綺貞忍不住讚楊丞琳：「我一直知道你很喜歡、也很會唱歌，我在錄音室裏才發現，你唱功一直被美貌耽誤。」被奉承的楊丞琳未知是否開心得飄飄然，隨即反過來問陳綺貞：「為甚麼你那麼好，都不會被耽誤？」這句話可被解讀為既然事業沒被耽誤，那就因為不夠美吧，讓陳綺貞瞬間尷尬非常，楊丞琳或許醒覺說了奇怪的話，即打圓場說：「你甚麼都有，大家也都認同你。」
網民又群起討論，指楊丞琳是失言慣犯，事實證明她並非有惡意，只是沒帶腦袋說話，不過亦有人指楊丞琳只是真性情而已，今次的說話無傷大雅。
人人做記者
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