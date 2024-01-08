娛圈單打：娛圈完全零負評 只有一人做得到

娛樂圈乃是非之地，就算係人見人愛的發哥，出道多年，一樣曾經飽受批評，似乎沒有人能夠歷久不衰，完全零負評。不過世事無絕對，只有真情趣，任賢齊就係百年不遇的好評王！

嗱，小齊出道33年，憑《心太軟》、《對面的女孩看過來》等經典金曲風靡兩岸三地，更憑港產片《星願》、《樹大招風》等，演技廣獲好評。感情方面，他十分專一，未聞任何負面消息。2002年跟圈外女友結婚，婚後育有一女一子，四口之家一直低調，小齊跟緋聞完全絕緣。工作時工作，放工就回家照顧妻小，對父母亦十分孝順，早前才帶爸爸在台灣老家偷看辣妹熱舞，搞到媽媽勁呷醋，好不溫馨！

此所以，無論係圈中人，抑或係口多多的網民，對小齊獲封「零負評王」從來沒有異議，簡直係絕世好男人！點解小齊做得到呢？這就跟他的性格、修養有關。

出來社會做事，最忌斤斤計較，小齊雖然早就名成利就，但依然一副「順得人」的個性。數年前他為電影增肥，3個月激增26公斤，體重突破100公斤大關，唔係個個明星肯制。殊不知，人算不如天算，導演鈕承澤牽涉性侵醜聞，劇組解散，小齊白費心機。之但係，他不但沒有忿忿不平，反而認為外界留意到自己努力增肥，滿心歡喜。嘩，咁識諗，你估人人做得到咩！

當然，小齊並非聖人，點會冇脾氣，但他懂得釋放，覺得有壓力便走開冷靜自己；亦會提醒自己，沒有人能夠永遠站在巔峰，必須學會優雅落山。心態咁正面，難怪冇人會視他為敵！