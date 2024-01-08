「知道嚟『任砌』好開心」 陳曉華玩到過火 失聲變鵝公喉

無綫小花陳曉華昨日慘變鵝公喉，她自爆因生日玩得太盡興以至失聲，搞到配音工作也要押後，認真樂極忘形！

港珠澳大橋昨日舉行慈善步行，無綫派出視帝陳展鵬、陳曉華、郭柏妍及郭珮文等數十人參加起步禮，相反ViuTV則較失色，只派出陳俞希及練美娟等廿多人出席，人氣男團MIRROR及組合ERROR則未見參與。

陳曉華受訪時透露近日不幸失聲，笑言因日前參加公司盆菜宴時玩得太盡興，她以「鵝公喉」聲線說：「嗰晚企喺櫈上大聲打氣，加上最近生日不斷有朋友慶祝，講到失聲。」之後她又爆出一句「知道嚟『任砌』好開心」，笑爆全場，她更正指活動後能跟一眾藝人去飲茶很開心，笑言或因太喜歡說話導致失聲，亦令劇集配音工作被迫押後，又自爆因工作太忙碌，令所有異性朋友和追求者流失：「感情隨緣啦，我仲有啲青春嘅！」

郭柏妍則表示自己也試過失聲，明白箇中苦況：「之前去廣州拍旅遊節目，玩機動遊戲嚇到大叫然後失聲。」有份角逐台慶頒獎禮「最佳女配角」的她，笑指有信心其他人會攞獎，又呼籲大家投票給高海寧，自己會以睇騷心情參加，但仍為選戰衣而煩惱，去年獲「最佳衣着」的陳曉華即自薦幫她揀靚衫。

郭珮文唔敢向黃宗澤請教 而郭珮文則表示近日正忙與黃宗澤（Bosco）拍攝《法證先鋒6 倖存者的救贖》，笑言未敢向對方請教，問到面對男神會否被「電親」忘記對白？她笑謂：「間中個腦好似短路。（仲想同邊位男神合作？）可唔可以都係Bosco？」問到是否想與對方演情侶及已預留螢幕初吻給對方？她只不斷傻笑未有回答。