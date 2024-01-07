成立30周年 獲欽點致敬 辣妹紀念郵票捱轟 被寸未夠班

英國皇家郵政局（Royal Mail）日前公布將發行一系列英國殿堂級女子組合辣妹（The Spice Girls）的郵票，以慶祝組合成立30周年，辣妹亦因此成為皇家郵政局史上首隊被推出郵票的女子組合。不過消息傳出後卻被大批網民批評，認為她們未夠班出郵票。

在辣妹之前，皇家郵政局推出過不少具代表性的英國樂壇巨星，包括英國樂隊Queen、披頭四（Beatles）、Pink Floyd以及滾石（Rolling Stones）等的郵票，不過女子組合就是首次！辣妹郵票將於本月11日推出，而皇家郵政局已率先公開整套10款郵票的外貌，郵票會以辣妹多個經典演出，包括2012年倫敦奧運閉幕表演作為郵票圖案。除了團體款式之外，隊中每位成員Mel B、Mel C、Emma Bunton、Victoria Beckham以及Gerri Halliwell都有個別款式的郵票。

消息傳出後，辣妹亦有一同發聲明回應：「當我哋組成辣妹之時，根本冇夢想過30年後的今日，我哋會成為首支女子組合出整套郵票嚟致敬，呢個就係女子力量！」雖然辣妹形容出郵票是「夢寐以求」的事，但網民卻不滿郵政局的決定，並於網上留言鬧爆，其中有網民直言「失望」：「尤其係國家根本有好多具天賦且值得尊敬嘅無名英雄，佢哋更有資格（出郵票），相比之下呢個絕對係一個笑話！好多人同我一樣都對呢個消息感到非常沮喪，我認為英國嘅導盲犬、警犬、水上搜救犬等比佢哋仲有資格出郵票！」

Mel B預告合體大搞作 另方面，成員Mel B日前接受雜誌訪問時透露辣妹今年將「齊人」有新搞作來慶祝入行30周年。她表示：「我哋有大project搞緊，即將於今年中正式公布。我唔可以講太多，但由於係我哋5個人一齊搞，所以真係好興奮！」