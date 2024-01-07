暢所欲玄：好名好運，哪些人更應改名調整？

古語有云：「名正言順」，於此可窺見古人對姓名的重視。中國姓名學，以其獨特的形、音、意、數、義，結合易學上的陰陽五行、干支生剋制化，且源遠流長，深刻雋永。姓名在社會生活中，承載着非常重要的作用和意義。那麼，哪些人要果斷改名呢?

1.名字有太多重名：重名不僅容易給人造成交往中的混亂，不利於傳播，也容易給聽者造成錯覺，而且很有可能給個人的生活、工作帶來不便、麻煩。如果你的名字與太多人重名，有必要改一改。

2.體弱多病：健康是所有一切的基礎，沒有健康，一切都是枉然。體弱多病通常與命理中五行的不平衡及配置不當有關，通過改名，結合自己的先天命局等元素，調配一個適合的名字，有利於身體健康。

3.想調整自身運程：名字不僅代表人的符號，影響人一生的事業、婚姻、家庭、性感和健康等。名字也是一個人的化身和力量的象徵，一個成功者的前提，首先是要有一個好的名字，容易給人們留下深刻印象，甚至可以改變整個人生的命運。

玄學名師黃楚淇