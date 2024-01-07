柯震東乾柴烈火搵炮友

台灣藝人柯震東與女新人詹子萱主演的激情輕喜台劇《愛愛內含光》近日釋出預告，他與首次擔任女主角的詹子萱上演大尺度戲碼，二人在劇中飾演炮友，一相見就「乾柴烈火」急脫衣。該劇結合性愛、愛情和家庭的元素，柯震東表示：「劇本裏每個家庭有不同的年齡層、不同的價值觀，用『性』來講人生我覺得很有趣。」