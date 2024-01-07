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宋喆出獄近照曝光
內地男星王寶強當年因經理人宋喆和太太馬蓉爆出婚外情而結束7年婚姻關係，而宋喆其後涉職務侵佔罪被判6年有期徒刑，日前刑滿出獄的宋喆被網民拍下的近照首度曝光，相中在理髮店的他滿面滄桑，黑眼圈如熊貓眼一樣，盡顯老態，雖然他曾打算重操舊業，可是已聲名狼藉，相當難重回娛圈，亦有傳馬蓉分得贍養費後已在外地生活。
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