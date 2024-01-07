林采緹出遊晒「好風光」

「真人蛇姬」台灣女星林采緹擁有美好身段，她不時透過社交網分享靚相派福利。近日她帶着愛犬外出遊玩，見她身穿斜膊貼身上衣大晒「好風光」，露出大片雪白美肌，下身搭配同色短裙，盡騷一雙白滑長腿。加上她彎腰蹲下抱起愛犬時，飽滿E奶呼之欲出，相片曝光後掀起熱議，網民都高呼已暈浪。