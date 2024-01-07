炎明熹收斂星味樸素到賀 伍仲衡錫老婆 收入全上繳

音樂人伍仲衡（伍Sir）昨日迎娶女友Ida，在紅磡筵開50席大宴親朋，由布志綸、區永權及劉威煌等擔任兄弟團，吳業坤則「變身」做姊妹團，由於伍Sir曾任歌唱比賽真人騷的評審，故聲夢小花炎明熹、姚焯菲、鍾柔美及一眾《中年好聲音》歌手也有到賀，當中炎明熹戴上眼鏡打扮樸素，至於其他星級賓客包括陳曉東、方力申、許志安、鄭俊弘夫婦、黃浩然伉儷和薛家燕等，星光熠熠！

陳曉東教湊仔經

吳業坤自言負責頂酒，但被新郎潑冷水指好快醉，他笑說：「唔可以咁講，不過我擺酒時請100人，自己飲醉，今晚我會努力。」提到不設玩新郎環節，吳業坤呻冇得玩，留待下個朋友結婚再玩。至於兩位人夫會否教伍Sir洞房？他們講笑伍仲衡才是前輩。而陳曉東表示專程由新加坡趕回來參加婚禮，他稱伍Sir第一首歌《愛你躲你》就是寫給他。育有兩女的他可有教對方生仔秘方？他笑說：「唔使我教，佢自有分數，如果講湊仔經我都可以分享。」