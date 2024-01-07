在電影《長江7號》反串周星馳兒子一炮而紅的內地女星徐嬌，近日分享童年照，曝光了媽咪年輕的樣子，其亮麗外貌成為焦點。其中一張合照中，嬌媽一頭清爽短髮，激似女星高圓圓，網民紛紛大讚她美貌出眾，徐嬌其後回應：「我媽挺開心的！」又幽默說：「如果大家覺得我像我媽，為甚麼我不像高圓圓？」