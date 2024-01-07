陳展鵬有信心盡擸 吳若希長期告急 馬國明怕醜拒拉票

藝人吳若希與吳業坤前晚現身電視城盆菜宴，2人自言選情告急，故自備宣傳單張及易拉架，積極為提名獎項拉票。馬國明則揚言從不為自己拉票，因為覺得極尷尬！

馬國明、陳展鵬、吳若希與吳業坤等前晚出席電視城舉行的員工盆菜宴，合作劇集《香港人在北京》的吳若希與吳業坤提前抵達，自備宣傳單張、易拉架兼戴上綵帶，為《萬千星輝頒獎典禮2023》提名獎項積極拉票。

調理身體迎B 提名「最佳女主角」的吳若希笑言長期告急：「今年係第一年，亦唔知會唔會係最後一年，雖然勝算渺茫，但都會積極拉票。」問到與佘詩曼爭視后會否有壓力，她說：「毫無壓力，因為毫無懸念一定係佢贏。」又表示已準備好戰衣，預告露出自認為身體最美麗的部位。

至於馬國明揚言從不拉票，也不會投票給自己，因為覺得很尷尬，但會為參演劇集拉票，希望有好成績。問到與新婚太太湯洛雯有否造人打算？他說：「好歡迎，如果上天畀呢個禮物我哋，當然亦要調理好身體先，尤其係女仔。（奶奶有冇催？）佢哋都隨緣，冇壓力畀我哋，因為我爸媽本身有孫湊緊，但唔知阿湯嘅爸爸媽媽會唔會緊張啲，因為佢哋暫時未有孫。」

陳展鵬則表示每年都為自己及同劇拍檔拉票，因大家用了很多心機和努力，又讚吳若希與吳業坤落力。他又笑言希望奪得所有提名獎項，對自己要有信心。