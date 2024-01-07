錄節目開巡唱 王心凌喊辛苦 容祖兒花蝴蝶加盟 魚網襪添狂野

天后容祖兒強勢加盟內地真人騷，性感上陣大玩狂野誘惑，令人嘆為觀止。另外，台灣藝人王心凌亦加盟節目，惟近期爆紅的她對海量的工作感疲累，吐出心聲「太辛苦了」！

容祖兒以嘉賓身份加盟內地音樂真人騷《聲生不息．家年華》，節目中除了與好友古巨基同場大放笑彈外，新一期演出中，她與孫楠及胡彥斌合作翻唱譚維維的歌曲《但求疼》，她在台上施展渾身解數，觀眾拍案叫絕，實力擔當的她演出技驚四座，令節目增添熱度。不過，最令人刮目相看的莫過於其全新造型，性感上陣的她化身湖水藍色花蝴蝶，不但配搭魚網絲襪大玩狂野誘惑，更大露白滑玉背，艷壓舞台。

一星期做足7日 另外，台灣甜心教主王心凌年前憑真人騷《乘風破浪》爆紅，於內地身價幾級跳升，去年10月她推出專輯，並同步舉行《SUGAR HIGH世界巡迴演唱會》，巡唱暫定由去年9月一直開至今年6月，現時她不但忙開騷，近日亦同樣加盟了《聲》節目。據知，她每周日、一、二、三錄影節目，周四、五、六則排練及舉行演唱會，忙得不可開交。

日前王心凌現身長沙機場遇到歌迷接機，竟罕有剖白心聲，直言撐不住：「太辛苦了，太辛苦了，我高估了自己的體力。」似乎壓力爆煲。