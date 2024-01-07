人紅有錯？情誼不再 孫燕姿遭親妹斷絕關係

「華語樂壇天后」孫燕姿前晚在毫無預警下遭親妹孫燕美公開割席，孫燕美在社交網發文控訴活在家姐陰影下長達20多年，近3年來姊妹情誼更是淡如水，遂宣布斷絕關係，此舉即引起熱議。

孫燕姿與細她6歲的妹妹孫燕美從小感情要好，想不到孫燕美前日突然在社交網發文，揭露兩人關係早在3年前生變：「自從2019年跟某某人的關係已經很淡，過去3年試着某種方式與她溝通，我已經累了。從今天起，只是想說的是，我在陰影活了20多年，過去不容易，到了現在，今天起，只想找個釋放。以不是名人，但之前活的好像也不是私人的身份，我只想說，我跟某某人從此不再是姐妹關係。」

孫燕美表示只想平靜過生活，前半生不易過，後半生只想為自己而活，重新定義自己：「這40多年如果我以妹妹的身份做得不妥，我為此道歉。對於我的傷害，論有意或無意，我也希望有一天傷害我的人，能够從中學習，也找到平靜。」

埋怨父母偏心 對此有歌迷憑孫燕美過去的貼文推測今次事件原由，翻出孫燕美年前曾發文稱自己：「不是名人，但活得不像私人，這是巨星陰影的現象之一。」就算外出吃飯也會被打擾和偷拍，有網民就指是她心態有問題。

此外，孫燕美曾暗示父母偏心孫燕姿，她曾上載爸爸與家姐的合照，寫道：「我爸一直都陪伴我姐，我也有點羨慕。」她亦曾向粉絲傾吐心聲，指自己在姊姊出名前很受歡迎，惟孫燕姿爆紅後，自己在學校受到排擠，近年更影響到交友圈和工作。最後粉絲總結孫燕美長年在姊姊的鋒芒下生活，壓力爆煲，以及父母長期偏愛孫燕姿導致姊妹失和。