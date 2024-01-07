王家衛首攻公仔箱 網友唔收貨 胡歌袋6,700萬被彈「油膩」 熱度升收視跌

神級導演王家衛首次執導電視劇，惟收視高開低走，更被網友連番吐槽，狠批故事不連貫，又嫌主角胡歌演技油膩。不過一眾主角片酬驚人，單是胡歌已收6,700萬，同劇演員唐嫣及辛芷蕾的劇酬總和只及他的一半！

導演王家衛首度踩入公仔箱，花了多年時間籌備，投資方豪花5億元人民幣（約5.5億港元）買下影視基地，用了3年拍攝劇集《繁花》。劇集雲集內地一線小生胡歌、實力派馬伊琍、80後花旦唐嫣及憑劇集《如懿傳》上位的辛芷蕾，一眾主演的片酬當然有番咁上下。

近日有網友揭露《繁》劇演員酬勞，「男一」胡歌收6,000萬元人民幣（約6,700萬港元），緊隨其後是收3,000萬元人民幣（約3,350萬港元）的馬伊琍，之後是唐嫣，收2,250萬元人民幣（約2,510萬港元），辛芷蕾則收800萬元人民幣（約893萬港元）。之前劇集尚未播映，一眾劇迷引頸以待，預告片吸引800萬人觀賞，劇集上月底正式首播。

摔車帥臉遭殃 劇集以90年代的上海為背景，講述胡歌飾演的商人，以及圍繞他身邊幾個女人發生的事情。劇集開播10分鐘，收視即高開，不過網民卻連番吐槽，先是指劇集開場音樂與美劇《繼承之戰》主題曲相似度高，惹來抄襲之嫌；胡歌舉酒杯微笑一幕，網民認為與荷里活男星畢彼特在作品中的經典舉杯動作相近。劇情方面，網民批評故事節奏欠順暢，而且充滿碎片化敍事，每個人物只描述事件的一部分，造成不完整、不連貫的局面。雖然故事是講述90年代的上海，卻硬以民國劇方式來呈現，令人愈看愈不明白導演想表達甚麼。

《繁花》遭網民連番狙擊，收視自然高開低走，連續5日下跌，不過勝在話題不斷，在內地平台數據熱度榜力壓「95後小花」趙露思的新作《神隱》，長佔榜首。身為劇集靈魂人物的胡歌更是搏到盡，當中拍攝一場與唐嫣在貨車上的對手戲，他疑因重心不穩而面部朝下摔落地面，不過他稍為休息數分鐘後就繼續拍攝。雖然胡歌極之敬業，劇中更是帥出新高度，但劇迷卻認為他的演技未表現出水準，甚至指他愈演愈油膩。

唐嫣扮少女吸Like 反觀闊別3年回歸公仔箱的唐嫣，令人有耳目一新的感覺，在台詞及演技方面都大躍進。首次以上海話演出的她表現自然，網民更誇讚40歲的她演可愛撒嬌的少女亦毫無違和感，與胡歌第5次合作仍CP感滿滿，睇好她憑該劇獲得提名甚至捧獎，認為她花上3年時間拍攝亦值得。唐嫣曾透露為了更加投入角色，開拍前特別聽父母講述90年代的故事，並細聽當年於外灘工作的白領原型人物細說歷史。

此外，劇集熱度高，連帶劇中的周邊配套亦引人關注，如劇中重要地點上海和平飯店，同款酒店房以「英國繁花套房」為名，雖然單日房價高達近1.7萬元人民幣，但近3日均已被訂滿。酒店更乘勢推出《繁花》定制雙人餐單，每日只推出20份，吸引大批劇迷預訂。至於胡歌劇中穿着的西裝亦成為目標，劇迷爭相撥打西裝店的預訂熱線！